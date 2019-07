API-TH: Zeugen gesucht – Schweren Unfall mit Unfallflucht an Anschlussstelle A 71

Stadtilm (ots) –

Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls auf dem

Autobahnzubringer zur Autobahnanschlussstelle Stadtilm der A 71 am

Dienstagabend. Hier war 18 Uhr ein unbekannter Audi mit „RU“

Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit die B 90 in Richtung

Autobahn gefahren und in einer langgezogenen Rechtskurve auf die

Gegenfahrbahn geraten. Ihm kam ein 42-jähriger

Kleintransporter-Fahrer aus der Nähe von Saalfeld entgegen, der eine

Gefahrenbremsung einleitete und dadurch ins Schleudern geriet. Der

Kleintransporter fuhr seinerseits auf die Gegenfahrbahn und stieß

seitlich mit einem hier fahrenden 28-jährigen Pkw-Fahrer aus Saalfeld

zusammen. Dabei wurde der 28-Jährige schwer verletzt. Der

Kleintransporter-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen

entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht und

wird nun von der Polizei gesucht. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht

ermittelt. Der Autobahnzubringer war eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Christian Cohn

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Autobahnpolizeiinspektion | Publiziert durch presseportal.de.