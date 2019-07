POL-S: Autokran beschädigt mehrere Fahrzeuge

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) – Ein Autokran hat am

Mittwochnachmittag (03.07.2019) in der Nürnberger Straße mehrere

geparkte Autos beschädigt. Der 32 Jahre alte Fahrer war mit dem

Autokran gegen 16.20 Uhr in der Nürnberger Straße Richtung Fellbach

unterwegs, als aus bislang unbekannter Ursache auf der rechten Seite

die hintere Stütze ausfuhr und insgesamt vier geparkte Autos

beschädigte. An einem Opel Corsa entstand möglicherweise

Totalschaden, an den drei weiteren Fahrzeugen wurden die Außenspiegel

beschädigt. Der Schaden beträgt insgesamt mehrere Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen in Richtung Fellbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 – 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Stuttgart | Publiziert durch presseportal.de.