POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und dem Polizeipräsidium Offenburg Offenburg – Ermittlungen nach Angriff mit Messer

Offenburg (ots) – Nach einem Messerangriff am Dienstagabend vor

den Toren der Asylunterkunft „Am Sägeteich“ wurde ein 29 Jahre alter

Mann noch gestern Abend vorläufig festgenommen. Der aus Westafrika

stammende Verdächtige soll kurz vor 22 Uhr einen 40-Jährigen mit

einem sehr großen Messer attackiert haben. Der Angegriffene konnte

die Offensive mit seinem Fahrrad erfolgreich abwehren und blieb

unverletzt. Einem Begleiter des 40-Jährigen gelang es nach bisherigen

Erkenntnissen den Mann abzulenken. So konnte sich der 40-Jährige

entfernen und in Sicherheit bringen. Mitarbeiter des vor Ort

eingesetzten Sicherheitsdienstes konnten den 29-Jährigen schließlich

entwaffnen und alarmierten die Polizei. Die Ermittlungen zu den

Hintergründen des Vorfalls dauern an. Der Verdächtige wurde am

Mittwochnachmittag der zuständigen Richterin vorgeführt. Es besteht

der dringende Verdacht, dass der Verdächtige aufgrund einer

psychischen Erkrankung bei der Tat zumindest vermindert schuldfähig

war. Daher ordnete die Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft

wegen versuchten Totschlags die vorläufige Unterbringung in einem

psychiatrischen Krankenhaus an.

