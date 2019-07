API-TH: Drei Verletzte bei mehreren Unfällen auf A 9

Eisenberg (ots) – Auf der A 9 bei Eisenberg ereigneten sich

Mittwochmittag drei Unfälle binnen einer halben Stunde. Zunächst war

am Wohnmobil eines 58-Jährigen aus Ravensburg in Richtung München

kurz vor Eisenberg ein Reifen geplatzt, worauf der Wohnwagen ins

Schleudern geriet, umkippte und mit einem auf dem rechten

Fahrstreifen fahrenden Lkw zusammen stieß. Der Wohnmobilfahrer und

die seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins

Krankenhaus. Wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers war die

Fahrbahn ca. 30 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich

auf 18.000 Euro. Bei einem zweiten Unfall kollidierten ein Pkw und

ein Lkw beim Ausweichen an der Unfallstelle leicht miteinander. Der

dritte Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr in Richtung Berlin. Ein

37-jähriger Lkw-Fahrer aus der Nähe von Eilenburg übersah kurz vor

dem Parkplatz Kuhberg das Stauende an einer Baustelle und fuhr auf

einen Lkw auf. Dabei wurde das Führerhaus abgerissen, aus dem der

Fahrer glücklicherweise mit nur mittelschweren Verletzungen selbst

entsteigen konnte. Auch hier war der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der andere Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war rund 90

Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 75.000 Euro.

