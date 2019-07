BPOLI LUD: Gemeinsame Medieninformation Polizeidirektion Görlitz Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Hauptzollamt Dresden Gemeinsame Komplexkontrollen an der Bundesgrenze führten zu größerem Drogenfund

Görlitz (ots) –

Die Polizeidirektion Görlitz führte am Mittwoch gemeinsam mit der

Bereitschaftspolizei Sachsen, der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

und dem Hauptzollamt Dresden Komplexkontrollen an allen

Grenzübergängen zur Republik Polen durch. Ziel war die Bekämpfung der

Kriminalität, insbesondere mit Schwerpunkt der Kfz- und

Eigentums-Kriminalität. Die Kontrollen erstreckten sich von Bad

Muskau bis nach Zittau.

In der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr kontrollierten 380 Beamte

entlang der deutsch-polnischen Grenze rund 1.065 Fahrzeuge und etwa

1.750 Personen. Dabei stellten die Polizisten 19 Straftaten und 167

Ordnungswidrigkeiten fest. Auch sieben Fahndungserfolge waren zu

verzeichnen.

Zu den Straftaten zählten unter anderem Verstöße gegen das

Betäubungsmittel-, das Waffen-, das Ausländer- und das

Arzneimittelgesetz, ein besonders schwerer Fall des Diebstahls sowie

ein Tankbetrug. Auch Delikte im Bereich des Fahrens unter

Alkoholeinwirkung, ohne Fahrerlaubnis oder ohne der notwenigen

Pflichtversicherung stellten die Einsatzkräfte fest.

Herausragend war der Fund von mehreren Kilogramm Betäubungsmitteln

in einem Fahrzeug auf dem Parkplatz Neiße an der BAB 4. Beamte der

Bereitschaftspolizei kontrollieren gegen 09:00 Uhr einen weißen Skoda

und dessen 27-jährigen Fahrer. Ein Drogentest war bei dem polnischen

Bürger positiv. Er verwies auf Amphetamine und Mischkonsum. Die

Polizisten ordneten eine Blutentnahme an.

Ein Drogenspürhund kam zum Einsatz und schlug auf Betäubungsmittel

an. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten im

Kofferraum diverse Tüten und Kartons. In diesen waren mehrere

Abpackungen von Amphetaminen, zwei Beutel mit Ecstasy-Pillen sowie

Tüten mit Marihuana. Nun klickten für den 27-Jährigen die

Handschellen. Die Ordnungshüter beschlagnahmten den Wagen und die

Drogen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Görlitz erfolgt eine Haftrichtervorführung. Die

weiteren Ermittlungen dauern an.

An der Altstadtbrücke in Görlitz kontrollierten die Beamten gegen

Mittag einen 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Dieser war mit

einem als gestohlen gemeldeten Fahrrad unterwegs. Es erfolgte die

Beschlagnahme. Da der Beschuldigte bereits mehrfach in Erscheinung

getreten war, erfolgte die vorläufige Festnahme.

Zur selben Zeit überprüften Polizisten an der Kontrollstelle an

der BAB 4 einen 34 Jahre alten Polen sowie seinen Pkw. Im Fahrzeug

versteckt befanden sich diverse Kupferkabel, welche offenbar aus

Diebstahlshandlungen stammten. Außerdem stießen die Einsatzkräfte auf

30 Tabletten. Laut eines Vortests handelte es sich dabei um

Amphetamine. Da beim Fahrer der Verdacht auf Drogenkonsum bestand,

erfolgte ein Drugwipetest. Dieser verlief positiv auf Kokain. Es

erfolgte die Beschlagnahme des Kupferschrotts sowie die Durchführung

einer Blutentnahme. Die Beamten fertigten die entsprechenden

Anzeigen.

Am frühen Nachmittag ertappten die Ordnungshüter einen polnischen

Staatsbürger an der Kontrollstelle an der BAB 4, welcher 16

Testosteronampullen mit sich führte. Es erfolgte die Beschlagnahme

und die Fertigung einer Anzeige wegen Verstoß gegen das

Arzneimittelgesetz gegen den 29-Jährigen.

Im Fokus der Bundespolizisten standen insbesondere die Aufklärung

von Migrations- und die Entdeckung von Urkundendelikten.

In diesem Zusammenhang sind gegen zwei ukrainische

Staatsangehörige, einem Mann aus Bangladesch sowie einem

Aserbaidschaner Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen

das Aufenthaltsgesetz eingeleitet worden.

In Begleitung ihrer Mutter wurden zwei ukrainische Jugendliche im

Alter von 14 und 16 Jahren festgestellt, die über keinerlei gültige

Aufenthaltsdokumente verfügten. Ermittlungen zufolge leben die beiden

Jugendlichen bei der rechtmäßig in Spanien gemeldeten Großmutter und

besuchen dort bereits seit drei Jahren die Schule. Die Ermittlungen

dauern in diesem Fall noch an.

Der Bangladeshi gab an, erst am Dienstag von Italien nach

Deutschland eingereist zu sein und die Nacht in Düsseldorf bei einer

Freundin verbracht zu haben. Nun sei er auf dem Weg nach Poznan, wo

er amtlich wohnhaft ist. Da der 33-Jährige sich illegal in

Deutschland aufhielt, wurde er nach Polen abgeschoben. Eine

Einreisesperre bis Juli 2021 ist die Konsequenz seines irregulären

Handelns.

Auf dem Weg von Paris nach Warschau befand sich der aus

Aserbaidschan stammende Mann. Der 31-Jährige wies sich mit einer

gefälschten ungarischen Identitätskarte aus. Gegen ihn wird

demzufolge auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.

Ihm droht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen die Abschiebung in

Verbindung mit einer Einreisesperre von vier Jahren.

Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf wurde im Rahmen des

Einsatzes von der Bundesbereitschaftspolizei aus Bad Düben

unterstützt.

