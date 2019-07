POL-ME: Brand in einem städtischen Gebäude geklärt – Ratingen – 1907022

Mettmann (ots) –

Wie wir bereits in unserer Pressemeldung vom 26.05.2019 (OTS

1905150; siehe Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4280928) berichteten,

ereignete sich am Samstagabend des 25.05.2019 ein Brand in einem als

Büro genutzten Lagerraum im alten Rathaus in Ratingen-Lintorf.

Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Außerdem erlitt ein 61 Jahre alter Mann eine Rauchgasvergiftung.

Im Rahmen ihrer Brandermittlungen konnten die Experten des

zuständigen Kriminalkommissariats 11 zunächst eine Gruppe von fünf

verdächtigen Jugendlichen ermitteln. Im Zuge weiterer Ermittlungen

erhärtete sich der Verdacht gegen einen alleinhandelnden

Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 16 Jahre alten

Düsseldorfer. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er Zeitungspapier

entzündet und dieses anschließend in ein auf Kipp stehendes Fenster

geworfen. Auf ihn wartet nun eine Strafanzeige wegen schwerer

Brandstiftung.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bedankt sich bei allen Zeugen,

die mit ihren Hinweisen zur Tataufklärung beigetragen haben.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.