POL-WES: Dinslaken – Unsere Kleinsten sind die Schwächsten im Straßenverkehr / Für den Landrat und das Team der Verkehrsunfallprävention eine Herzensangelegenheit

Wildschwein Schwarte hat gut aufgepasst und bleibt an der

Bordsteinkante stehen, bevor es über die Straße geht. Felix Fuchs hat

das noch nicht verstanden und deshalb erklärt die Eule Klara allen,

wie man es richtig macht.

Gespannte Stille wechselt sich mit hellem Kinderlachen ab, als

Arno Heinemann und Adolf Grill in die Rollen der Waldbewohner fallen

und mit ihren Handpuppen schauspielerisches Talent beweisen. Auch

Landrat Dr. Ansgar Müller ist wieder einmal begeistert, wie

spielerisch die beiden Hauptkommissare die Kindergartenkinder des

Baßfeldshof an den Straßenverkehr heranführen.

„Unser aller Ziel muss es sein, alles zu tun, um unsere Kinder vor

Unfällen zu schützen!“, so der Chef der Kreispolizeibehörde. Dieser

Appell richtete sich jedoch auch an die Eltern, denen Jörg Nitschke

mit Rat und Tat zur Seite stand. Denn: Verkehrserziehung fängt bei

den Eltern an. Kinder lernen durch Nachahmung und schauen sich

bereits früh Verhaltensweisen bei ihren erwachsenen Vorbildern ab.

Die zukünftigen I-Dötzchen sollen im Straßenverkehr durch die Eltern

gestärkt werden. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass die Kleinen

beispielsweise Entfernungen und Geschwindigkeiten noch nicht sicher

abschätzen können. Diese Tatsache jedoch sollte nicht zum Anlass

genommen werden, die Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren,

sondern ihnen Anleitungen zu geben. Hierdurch können frühzeitig

wichtige Grundlegen verinnerlicht und der Verkehr an den Schulen

gemindert werden.

Damit die Protagonisten des Theaterstücks die Nachhaltigkeit des

eben Erlernten vertiefen, händigte Dr. Ansgar Müller jedem

Kindergartenkind ein Malbuch aus.

„Erfahrungsgemäß beschäftigen sich Kinder gerne mit Farben. Auf

diese Weise können Erinnerungen beim Ausmalen wiederbelebt und das

Erlernte langfristig behalten werden.“, so der Landrat. Warum das so

wichtig ist, unterstrich der Chef der Kreispolizeibehörde mit den

traurigen Zahlen:

Letztes Jahr verletzten sich allein 27 Kinder in Dinslaken bei

einem Verkehrsunfall, auch in diesem Jahr sind es bereits sieben

(Stand 31.05.) Nicht nur Grund genug für Dr. Müller, den Kindergarten

aufzusuchen und mit den Kindern und Eltern zu sprechen, sondern wie

er selbst sagt: „Eine Herzensangelegenheit!“

