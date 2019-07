Bundespolizeidirektion München: Ehrlicher Finder: Zugbegleiter bringt Rucksack mit Schokolade und 7.700 EUR Bargeld zur Bundespolizei

Dortmund / Frankfurt / München (ots) –

Am Dienstagnachmittag (2. Juli) lieferte ein DB-Zugbegleiter einen

Rucksack mit 7.700 EUR Bargeld und rund 30 Tafeln Schokolade bei der

Bundespolizei im Münchner Hauptbahnhof ab. Das Gepäckstück mit dem

wertvollen Inhalt hatte er in einem ICE am Fernbahnhof Flughafen

Frankfurt/Main im ICE 1221 auf der Fahrt von Dortmund nach München

vorgefunden.

Ein 31-jähriger DB-Zugbegleiter fand gegen 10 Uhr im ICE 1221 am

Fernbahnhof Flughafen Frankfurt/Main einen prall gefüllten Rucksack,

den er keiner Person zuordnen konnte. Als der Mann aus Mittelfranken

das Gepäckstück öffnete um nach einem Identitätshinweis zu suchen

fand er u.a. 7.700 EUR Bargeld vor.

Nach der Ankunft des ICE in München übergab er das wertvolle

Fundstück der Bundespolizei. Im Rucksack befand sich kein Hinweis auf

einen möglichen Besitzer. Diverse Nachfragen bei Dienststellen auf

der Zugstrecke (Dortmund, Hagen, Wuppertal, Solingen, Köln, Bonn,

Koblenz, Mainz) brachten keinerlei Hinweise auf einen Reisenden, der

einen Verlust gemeldet hatte.

Der Rucksack mit weiteren Inhalten befindet sich bei der

Bundespolizei in München und kann mit detaillierten Wissen über

weitere Inhalte bzw. Eigentumsnachweisen abgeholt werden.

