POL-LG: ++ Einbruch und versuchter Einbruch in Hotels ++ Vermisster Senior wieder da ++ B 404 nach schwerem Verkehrsunfall zeitweise komplett gesperrt ++

Lüneburg – ins Gesicht geschlagen

Zu Streitigkeiten, in deren Verlauf eine 32-Jährige von einem

bekannten ins Gesicht geschlagen wurde, ist es am 03.07.19, gegen

01.00 Uhr, in der Bertha-von-Suttner-Straße gekommen. Der ebenfalls

32 Jahre alte Bekannte des Opfers hatte sie in der Nacht

alkoholisiert aufgesucht und bei ihr nächtigen wollen. Der

Aufforderung zu gehen, kam er nicht nach; schlug der Frau stattdessen

ins Gesicht und versuchte sie in einem Zimmer einzusperren. Bei

Eintreffen der alarmierten Polizeistreife war der 32-Jährige nicht

mehr da. Gegen ihn wurde trotzdem ein Strafverfahren wegen

Körperverletzung eingeleitet.

Lüneburg – Smartwatch aus Pkw gestohlen

Am 02.07.19, zwischen 20.30 und 21.50 Uhr, haben unbekannte Täter

eine Seitenscheibe eines Pkw VW eingeschlagen, der in der

Sülzwallstraße abgestellt war. Aus dem VW nahmen die Täter eine

Smartwatch mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere

hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.:

04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg – Fahrrad und Rucksack gestohlen

Ein 56-Jähriger hatte sich am späten Abend des 01.07.19 in einen

Hauseingang in der Rosenstraße gesetzt, um einen gerade gekauften

Döner zu verspeisen, als ihm ein Unbekannter sein an der Hauswand

lehnendes Fahrrad entwendete. Die Tat ereignete sich am Montag,

zwischen 23.00 und 23.30 Uhr. Der Täter fuhr mit dem roten Damenrad

davon. Im Fahrradkorb befand sich obendrein noch der Rucksack des

Mannes, in welchem sich u.a. auch das Portemonnaie mit Bargeld und

persönlichen Papieren befand.

Handorf – B 404 nach schwerem Verkehrsunfall zeitweise komplett

gesperrt

Am 03.07.19, gegen 10.25 Uhr, kam es auf der B404 zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw Hyundai, in Folge

dessen die Unfallstelle zwischen der A39 und der Anschlussstelle

Handorf zeitweise komplett gesperrt war. Nach bisherigen Ermittlungen

hatte eine 69-Jährige mit ihrem Pkw die A39 in Richtung Hamburg

befahren und war dann auf die B404 in Richtung Geestacht gefahren.

Ein 53-Jähriger hatte mit seinem Lkw Daimler die A39 zunächst in

Richtung Lüneburg gefahren und war dann ebenfalls auf die B404 in

Richtung Geestacht abgebogen. Von dem Beschleunigungsstreifen war die

Hyundai-Fahrerin auf die Bundesstraße gefahren, wo es in Folge zum

Zusammenstoß mit dem Lkw gekommen ist. Die Hyundai-Fahrerin wurde

zunächst in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der

Feuerwehr daraus befreit werden. Zeugenaussagen und Spuren deuten

darauf hin, dass die Hyundai-Fahrerin versucht haben könnte

unmittelbar vor dem Lkw zu wenden. Bei dem Unfall erlitt die

69-Jährige aus Lüneburg lebensgefährliche Verletzungen, an deren

Folgen sie später im Klinikum verstarb. Der bei dem Unfall

entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Ein

Sachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge dauerte bis zum frühen

Nachmittag an.

Adendorf – rechts vor links missachtet – nach Unfall leicht

verletzt

Am 02.07.19, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit seinem

Ford Transit die Moorchaussee in Richtung Am Gutspark. Zeitgleich

fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Renault Kangoo die Straße An der Waage

in Richtung Scharnebecker Weg. Der Ford-Fahrer missachtete die

Vorfahrt der von rechts kommenden Renault-Fahrerin, woraufhin es zum

Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Die Renault-Fahrerin

wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden

Sachschäden von ca. 8.000 Euro. Sowohl der Ford als auch der Renault

waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen

werden. ++

Lüneburg – drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am 03.07.19, gegen 06.40 Uhr, befuhren ein 52-jähriger Audi-Fahrer

und ein 36 Jahre alter Opel-Fahrer in dieser Reihenfolge die B216 von

Barendorf kommend in Richtung Lüneburg. Kurz vor der Auffahrt Bilmer

Berg musste der Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte

der Opel-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw

auf. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden wurden noch nicht

näher beziffert. Beide Fahrer sowie ein Mitfahrer wurden bei dem

Unfall jeweils leicht verletzt.

Lüneburg – Betrüger scheitern

Mehrere Lüneburger sind am 02.07.19 von Unbekannten angerufen

worden, die sich am Telefon als Polizeibeamte oder Angehörige

ausgaben. Die Anrufer erzählten u.a. Fantasiegeschichten von

angeblich geplanten Überfällen oder finanziellen Notlagen. Die

Angerufenen fielen jedoch nicht auf die Betrüger herein und

erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Lüneburg – Pkw beschädigt

Am 02.07.19 haben unbekannte Täter einen BMW beschädigt, der in

der Zeit von 12.00 und 21.45 Uhr, in der Ilmenaustraße abgestellt

war. In der Motorhaube des BMW entstand durch die Tat eine Delle. Der

entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise

nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg – Zeugen nach Körperverletzung im Umfeld von Disco

gesucht – junger Mann erleidet Kieferbruch

Einen Kieferbruch erlitt ein 18-Jähriger aus dem Landkreis

Lüneburg bei einer Auseinandersetzung von vier südländischen Personen

in den frühen Morgenstunden des 30.06.19 Auf der Hude. Vier

südländisch aussehende junge Männer hatten den 18-Jährigen gegen

04:00 Uhr außerhalb der Discothek geschlagen. Darüber hinaus griffen

die Männer auch die Schwester des 18-Jährigen sowie einen 18-jährigen

Begleiter an. Parallel sucht die Polizei auch mögliche Zeugen für

einen möglichen Streit zuvor innerhalb der Discothek. Nach dem

Angriff flüchten die Täter, wobei einer der Männer einen Vollbart

hatte und ein Basecap trug. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.

04131-8306-2215, bzw. -8306-2386, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow-Dannenberg – Gartow – Update: Suchmaßnahmen nach vermisstem

Senior ++ „gute Nachrichten!“ ++ Senior wieder da ++ es geht ihm gut!

++

(…) der 80 Jahre alte Senior konnte in der Nacht zu heute

wohlbehalten im Waldgebiet aufgefunden werden. Nachdem die

Suchmaßnahmen bis in die späten Abendstunden erfolglos verliefen,

trafen Waldarbeiter auf den Mann gegen 05:00 Uhr im Bereich eines

Waldwegs zwischen Rucksmoor und Wirl (Waldgebiet Gartow). Der Mann

wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der 80-Jährige hatte sich

in den späten Nachmittagsstunden des 01.07.19 gegen 16:15 Uhr mit

seinem schwarzen Pkw VW Up mit „Berliner-Kfz-Kennzeichen“ nach

eigenen Angaben auf einem Sandweg festgefahren und hatte sich noch

kurz via Handy bei einem Bekannten gemeldet. Das Gespräch brach dann

ab. Im Rahmen einer Handyortung war das Gerät ausgeschaltet. Im

Rahmen der Suchmaßnahmen konnte in den Mittagsstunden des 02.07. der

Pkw des Mannes im dichten Wald/Gebüsch südlich von Gartow

festgestellt werden. Daraufhin leiteten Polizei, Feuerwehr auch mit

Spezialhunden weitere Suchmaßnahmen in diesem Bereich ein, die bis in

die Nachtstunden erfolglos blieben.

Schnega – unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 51 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel kontrollierte die

Polizei in den Abendstunden des 02.07.19 auf der Kreisstraße 41. Bei

der Kontrolle des Mannes stellte sich gegen 19:45 Uhr heraus, dass

dieser unter Drogeneinfluss stand. Ein Test auf Cannabis verlief

positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dannenberg – Radfahrerin übersehen – leicht verletzt

Eine 69 Jahre alte Radfahrerin übersah eine 58 Jahre alte Fahrerin

eines Pkw Ford in den frühen Abendstunden des 02.07.19 in der

Jeetzelallee. Die Ford-Fahrerin hatte gegen 18:15 Uhr ordnungsgemäß

am Werder an der Haltelinie gehalten, dann beim Anfahren jedoch die

passierende Radfahrerin übersehen. Die Radlerin stürzte und verletzte

sich leicht. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro.

Uelzen

Bad Bevensen/Uelzen – Einbruch und versuchter Einbruch in Hotels

In ein Hotelgebäude Haberkamp in Bevensen brachen Unbekannte in

der Nacht zum 03.07.19 ein. Die Täter gelangten ins Gebäude und

durchsuchten dieses. Parallel erbeuteten die Täter von Parkplatz des

Hotels einen Pkw Ford mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen UE-EB 1998,

und fuhren damit davon. An der Haupteingangstür eines Hotels in der

Lüneburger Straße in Uelzen versuchten sich Täter in der Nacht zum

03.07.19. Hier scheiterte der Versuch. Es entstand ein Sachschaden

von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0,

entgegen.

Uelzen – „aufgefahren“ – zwei Leichtverletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 02.07.19

in der Groß Liederner Straße. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines Pkw

Skoda hatte gegen 14:00 Uhr zu spät realisiert, dass zwei vor ihm

fahrende Pkw BMW und Ford abbremsten und hielten, so dass der Mann

auf den Pkw BMW eines 48-Jährigen auffuhr, der wiederum auf den Pkw

Ford einer 30-Jährigen geschoben wurde. Der 53-Jährige sowie der 48

Jahre alte BMW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein

Sachschaden von gut 17.500 Euro.

Uelzen – „quietschende Reifen“ – Sportluftfilter ohne Eintragung

-> Ordnungswidrigkeitenverfahren

Eine Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet einen 19 Jahre alten

Fahrer eines Pkw Ford Sierra nach einer Polizeikontrolle in den

Abendstunden des 30.06.19. Der junge Mann aus dem Landkreis Uelzen

war gegen 20:45 Uhr mit lautem Motor und quietschenden Reifen am

Hammersteinkreisel einer Polizeistreife aufgefallen. Bei der

intensiven Kontrolle des Pkw stellten die Beamten einen nicht

eingetragenen Sportluftfilter fest, womit die allgemeine

Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch.

