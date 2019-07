POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: Alkoholisierter Pkw-Fahrer beschädigt Verkehrsinsel – Führerschein sichergestellt

Bonn (ots) – Im Rahmen eines Einsatzes wegen Ruhestörung wurden

Polizeibeamte der Wache Duisdorf am frühen Mittwochmorgen

(03.07.2019) in Swisttal-Heimerzheim auf einen Verkehrsunfall

aufmerksam. Auf der Kölner Straße kurz vor dem Ortseingangsschild

Heimerzheim konnte gegen 00:40 Uhr in Fahrtrichtung Dünstekoven ein

beschädigter Pkw auf einer Verkehrsinsel stehend festgestellt werden.

Als sich die Polizisten dem Fahrzeug näherten, versuchte ein Mann mit

dem Fahrzeug zu flüchten. Wegen der starken Beschädigungen am Pkw

endete der Fluchtversuch jedoch schon kurz hinter der Verkehrsinsel.

Anhand der Spurenlage vor Ort hatte der Mann diese offenbar zuvor

beschädigt.

Bei dem 52-Jährigen Fahrzeugführer konnten während der

Unfallaufnahme deutliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol

wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger

Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der

Unfallverursacher musste die Polizeibeamten mit zur Wache Duisdorf

begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der

Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Ihn erwartet

nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs.

