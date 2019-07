POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Handtaschenräuber festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots) – Beamte der Kriminalpolizei haben am

Dienstag (02.07.2019) in der Engelbergstraße einen 22 Jahre alten

Handtaschenräuber festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, am 25.

Juni 2019 eine 20 Jahre alte Frau an der Giebelstraße überfallen zu

haben. Hierbei entriss er seinem Opfer die Handtasche mitsamt

mehreren Tausend Euro Bargeld (siehe hierzu auch unsere

Pressemitteilung vom 26.06.2019). Ermittlungen des Raubdezernats

führten auf die Spur des einschlägig bekannten Tatverdächtigen.

Beamte des mobilen Einsatzkommandos nahmen ihn in den frühen

Abendstunden in seiner Wohnung fest. Der Gambier ist noch am Dienstag

dem Haftrichter vorgeführt worden, der den bereits bestehenden

Haftbefehl in Vollzug setzte.

