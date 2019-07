POL-DU: Stadtgebiet: Wenden, Abbiegen, Vorfahrt genommen – Sieben Verletzte bei Verkehrsunfällen

Duisburg (ots) – Bei drei Unfällen durch Wenden, Abbiegen und

Vorfahrtmissachtung sind am Dienstag (2. Juli) sieben Menschen,

darunter zwei Kinder (9), verletzt worden. In Hochfeld auf der

Wörthstraße ist eine Autofahrerin (59) um 14:40 Uhr nach links auf

einen Supermarktparkplatz abgebogen. Dabei kollidierte sie mit dem

entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde

der Renault der 59 Jahre alten Frau in einen verkehrsbedingt

wartenden Mazda geschoben. Sie selbst und die Insassin (26) des

BMW-Fahrers kamen mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins

Krankenhaus.

Ein Autofahrer (54) ist in Marxloh gegen 18:15 Uhr aus dem

verkehrsberuhigten Bereich der Sandstraße in die Roonstraße gefahren.

Dabei stieß er mit einem kreuzenden Radfahrer zusammen. Der

55-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein

Krankenhaus.

Gegen 20:55 Uhr ist eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin beim Wenden in

Meiderich „Auf dem Damm“ mit einem Nissan-Fahrer kollidiert. Die Frau

wollte für das Wendemanöver von der rechten Spur über die linke Spur

fahren. Dabei übersah sie den neben ihr fahrenden 33-Jährigen. Beide

kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zwei Kinder, die im

Wagen der 38-jährigen Duisburgerin saßen, verletzten sich ebenfalls,

benötigten jedoch keinen Arzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

– Pressestelle –

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Duisburg | Publiziert durch presseportal.de.