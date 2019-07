FW-PL: Weihbischof Zimmermann vom Bistum Essen zu Besuch in der Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Plettenberg (ots) –

Weihbischof Zimmermann vom Bistum Essen, welcher bei seinem

Aufenthalt in der Vier-Täler-Stadt auch die Feuer- und Rettungswache

besuchte, zeigte großes Interesse an der Arbeit der Plettenberger

Feuerwehr. Diakon i.R. Gerd van de Loo von der katholischen Pfarrei

Sankt Laurentius, welcher sich insbesondere in der Notfallseelsorge

der Plettenberger Feuerwehr engagiert, begleitete den Bischof zur

Wache am Wall. Zimmermann informierte sich über die Arbeit und

Einsätze der Notfallseelsorger sowie dem speziell ausgebildeten Team

der Feuerwehr in der Psychosozialen Unterstützung (PSU) nach

belastenden Einsätzen. Auch sonst zeigte sich Weihbischof Zimmermann

sehr interessiert an Arbeit, Dienstbetrieb und Technik von haupt- und

ehrenamtlicher Feuerwehr in Plettenberg. Neben einem Gespräch mit den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der diensthabenden Wachabteilung 1

zum Thema physische und psychische Belastungen der Einsatzkräfte im

Feuerwehr- und Rettungsdienstalltag, wurden ihm anschließend Gebäude

und Fuhrpark der Feuer- und Rettungswache näher gebracht. Unter

anderem stand dabei eine Fahrt mit der Drehleiter in luftige Höhen

auf dem Programm. Weihbischof Zimmermann bedankte sich abschließend

bei den Einsatzkräften für den kurzweiligen und informativen

Aufenthalt in der Wache am Wall.

