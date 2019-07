BPOLI C: Erneute Feststellung auf der B174, diesmal durch Kollegen der Gemeinsamen Fahndungsgruppe

Marienberg (ots) – Moldauer bei dem Versuch der unerlaubten

Einreise festgestellt.

Kollegen der Gemeinsamen Fahndungsgruppe bestehend aus

Bundespolizei und Landespolizei führten eine Kontrolle eines Mercedes

Vito mit moldawischer Zulassung durch.

Am 02.07.2019 um 19:30 Uhr wurde das Fahrzeug auf der B 174, Höhe

Heinzebank, angehalten und kontrolliert. Neben dem moldawischen

Fahrer konnten weitere 3 Moldauer, 2 Moldauerinnen sowie eine

Ukrainerin und 2 Rumänen festgestellt werden. Ein moldawischer

Staatsangehöriger wies sich mit einer totalgefälschten rumänischen

Identitätskarte aus, die ukrainische Staatsangehörige mit einer

totalgefälschten slowakischen Identitätskarte. Im Zuge der

Einreisebefragung konnten die Personen nur unzureichende und

unglaubwürdige Angaben zum Zweck und Ziel ihrer Reise machen. Bei der

Nachschau im Fahrzeug wurde Arbeitsbekleidung aufgefunden und

Schriftstücke über die Durchführung von Arbeitsleistungen. Es

erhärtete sich der Verdacht, dass hier ein längerfristiger Aufenthalt

im Bundesgebiet und eine Arbeitsaufnahme angestrebt wird. Die dafür

benötigten Visa konnten die Moldauer und Moldauerinnen sowie die

ukrainische Staatsangehörige jedoch nicht vorweisen.

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und

des Verdachts der Urkundenfälschung wurden eingeleitet. Gegen den

moldawischen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Die

Zurückschiebung in die Tschechische Republik der 5 Moldauer sowie der

Ukrainerin erfolgt am heutigen Tag. Die 2 rumänischen

Staatsangehörigen konnten ihre Reise fortsetzen.

