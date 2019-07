POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) – Bösel – Einbruch in Baucontainer

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch, 03.

Juli 2019, 07.00 Uhr, in eine Baubude an der Korsorsstraße ein und

entwendeten diverse Werkzeuge und Schrauben. Angaben zur Schadenshöhe

liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei

Bösel (Tel. 04494/308) entgegen.

Friesoythe – BMW entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 02.

Juli 2019, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 03. Juli 2019, 09.00 Uhr, einen

an der Barßeler Straße geparkten BMW X5 im Wert von etwa 35.000 Euro.

An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen CLP-GK 45 angebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.

04491/93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta | Publiziert durch presseportal.de.