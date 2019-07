POL-KS: Zwei Männer und eine Frau flüchten nach Unfall mit gelbem Lupo und lassen Auto zurück: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots) – Kassel-Süd: Nachdem sie in der Nacht zum heutigen

Mittwoch mit einem gelben VW Lupo in der Tischbeinstraße in Kassel

ein Verkehrsschild umgefahren hatten, ließen zwei Männer und eine

Frau ihr beschädigtes Auto zurück und flüchteten zu Fuß. Ein Anwohner

war gegen Mitternacht durch den Knall auf den Unfall aufmerksam

geworden und hatte die Polizei alarmiert. Die mit den weiteren

Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler

Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die drei flüchtigen

Personen geben können.

Wie die von dem Anwohner gerufene Streife des Polizeireviers Mitte

berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 0:10 Uhr. Aufgrund der

Zeugenangaben und der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass

der gelbe Lupo die Tischbeinstraße von der Frankfurter Straße kommend

in Richtung Kohlenstraße befuhr. Kurz vor der Kantstraße war der

Wagen aus unbekannten Gründen nach links von seinem Fahrsteifen

abgekommen und auf die Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte gefahren,

wo das Auto ein Verkehrsschild umfuhr. Anschließend bog der Lupo in

die Kantstraße ab und befuhr diese Einbahnstraße entgegengesetzt der

Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 5 stellten die Unbekannten das

Auto nach einem Wendemanöver dann ab und flüchteten zu Fuß weiter.

Den 19 Jahre alten gelben Lupo, der im linken vorderen Bereich

beschädigt war und der eine platten Reifen hatte, stellten die

Beamten sicher und ließen ihn abschleppen. Insgesamt war bei dem

Unfall ein Sachschaden von über 1.000 Euro entstanden. Die Fahndung

nach den drei flüchtigen Tätern verlief anschließend ohne Erfolg. Die

ersten Ermittlungen in vergangenen Nacht, auch hinsichtlich des

aktuellen Fahrzeughalters, führten bislang nicht zur Identifizierung

des Unfallfahrers.

Derzeit liegt zu den drei geflüchteten Personen folgende

Beschreibung vor:

1.) männlich, ca. 1, 80 Meter groß, Mitte bis Ende 20 Jahre alt,

kräftig, muskulös, bekleidet mit weißem Muskelshirt

2.) männliche, ca. 1,70 Meter groß, Mitte bis Ende 20 Jahre alt,

schmale Gestalt, weiße Oberbekleidung

3.) weiblich, dunkle schulterlange Haare, etwas kräftige Statur

Die weiteren Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe

dauern an. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang

mit der weiteren Flucht der drei Personen gemacht haben oder die

Hinweise auf das Trio geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561

– 9100 bei der Kasseler Polizei.

