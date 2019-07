POL-EU: Pkw prallte gegen Baum

53945 Blankenheim-Ripsdorf (ots) – Ein Mann (76) aus Daun befuhr

am Dienstag (13 Uhr) mit seinem Pkw die Hauptstraße in Ripsdorf in

Richtung Alendorf. Er kam nach eigenen Angaben aus unerklärlichen

Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Bank, einen

Mülleimer und prallte gegen einen Baum. Der Dauner kam mit

Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Wagen des Mannes erlitt einen

erheblichen Sachschaden, der im oberen fünfstelligen Euro-Bereich

liegt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Euskirchen | Publiziert durch presseportal.de.