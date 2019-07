POL-SU: Unbekannte legen Feuer im Wald

Windeck (ots) – Die Meldung eines Zeugen und der Einsatz der

Feuerwehr Windeck verhinderten am Montagnachmittag (01.07.2019) gegen

17.45 Uhr, dass sich ein Feuer in einem Waldstück in der Nähe der

Ortslage Roth ausbreitet und einen noch größeren Schaden verursacht.

Über die Stürmerstraße und einem befahrbaren Waldweg konnten die

Feuerwehrleute den Brandort erreichen und löschen. Eine Fläche von

rund 300 Quadratmetern Waldboden und einige Bäume sind jedoch

verbrannt. Bei der näheren Untersuchung der Brandstelle stellten die

Polizisten fest, dass an einer Stelle augenscheinlich leicht

brennbares Gehölz zusammengeschoben und mit Hilfe von Papier in Brand

gesetzt wurde. Die Mitglieder der Feuerwehr Windeck schilderten, dass

es in den letzten Tagen mehrere kleine Brände rund um die Ortslage

Roth gegeben habe, letztmalig am Mittag des gleichen Tages. Die

Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen

Brandlegung aufgenommen. Aufgrund der andauernden hohen Temperaturen

herrscht eine erhöhte Waldbrandgefahr. Bitte beachten Sie das

Rauchverbot in Wäldern. Offene Feuer, auch vermeintlich sichere

Feuerstellen oder Grills, im Wald oder an dessen Rand sind absolut

tabu. Lassen Sie keinen Müll im Wald liegen, Glasscherben können

Brände auslösen. Beim Parken achten Sie darauf, nicht auf Wiesen zu

parken und die Zufahrten in den Wald für die Feuerwehr frei zu

halten. Wenn Sie ein Feuer sehen, rufen Sie sofort die 112! (Bi)

