POL-SI: Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Siegen-Geisweid (ots) –

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (03.07.2019) hat die

Polizei zwei Einbrecher festgenommen. Nach einem Einbruchalarm eilten

mehrere Streifenwagen zu einer Waschstraße nach Geisweid. Am Tatort

trafen die Beamten auf drei Verdächtige, die sofort die Flucht

ergriffen. Obwohl die Flüchtigen in unterschiedliche Richtungen davon

liefen und ein Verdächtiger nicht davor zurückschreckte durch einen

Bach zu fliehen, ergriffen die verfolgenden Polizisten zwei

Einbrecher. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass

die Tatverdächtigen durch ein aufgebrochenes Fenster eingestiegen

waren. Im Gebäude brachen sie einen Automaten und Schränke auf. Dabei

richteten sie Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 5.000,- Euro

an. Neben den Einbrechern stellte die Polizei Diebesgut,

Einbruchwerkzeug und ein verdächtiges Auto sicher. Die Männer im

Alter von 17 und 37 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die

Kriminalpolizei ermittelt.

