POL-SU: Geldautomaten angegangen

Troisdorf (ots) – Mit brachialer Gewalt durch Vorschlaghammer und

Brecheisen haben heute Nacht (03.07.2019) gegen 04.40 Uhr zwei

Unbekannte versucht, einen Geldautomaten an der Kronenstraßen in

Troisdorf aufzubrechen. Der im Vorraum einer Bankfiliale stehende

Automat hielt stand und die Täter flüchteten ohne Beute. Die Täter

hatten die Alarmanlage bei einem Wachdienst ausgelöst. Als zwei

Mitarbeiter der Wachgesellschaft bei der Bank eintrafen, kamen ihnen

die beiden unbekannten Männer schon entgegen gelaufen. Die Täter

ließen ihre Werkzeuge fallen und kletterten über das Tor des

angrenzenden Industrieparks. Dort verloren die beiden

Sicherheitsleute sie aus den Augen. Die Fahndung der daraufhin

alarmierten Polizei blieb ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen, die

die beiden Männer vor oder nach der Tat gesehen haben. Einer der

Täter hat eine kräftige Statur mit Bauchansatz und ist 170-180cm

groß. Der mit dunkler Oberbekleidung und einer dreiviertellangen Hose

bekleidete Tatverdächtige hat eine Halbglatze. Sein Mittäter ist

175-185cm groß und von schlanker Statur. Er trug einen roten

Kapuzenpullover und eine dunkle Kappe. Hinweise an die Polizei in

Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

