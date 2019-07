POL-LDK: Projektil verletzt Mutter auf Spielplatz in Solms-Albshausen / Polizei sucht nach Schüssen weitere Zeugen

Dillenburg (ots) –

Solms-Albshausen: Projektil verletzt Mutter auf Spielplatz /

Polizei sucht nach Schüssen weitere Zeugen

Das Projektil aus einer Luftdruckwaffe verletzte gestern

Nachmittag (02.07.2019) eine 28-jährige Mutter leicht.

Die Solmserin hielt sich gegen 15.00 Uhr auf dem Spielplatz in der

Leipziger Straße auf. Sie saß auf einer Bank, ihre Kinder spielten im

Sandkasten. Plötzlich hörte sie einen Schuss und stand auf. Kurz

darauf wurde sie von einem kleinen Projektil auf der Rückseite eines

Oberschenkels getroffen. Insgesamt – so die Solmserin und weitere

Zeugen – feuerte der Schütze drei Schüsse ab. Die Solmserin zog sich

leichte oberflächliche Verletzungen zu und begab sich selbst in

ärztliche Behandlung.

Mehrere Funkstreifenbesatzungen der Polizeistation Wetzlar und

Mitarbeiter der Kriminalpolizei machten sich umgehend auf den Weg.

Umfangreiche Befragungen von Zeugen und der direkten Nachbarschaft

führten nicht zur Ermittlung des Schützen. Derzeit steht nicht fest,

ob die Schüsse von einem Haus aus abgefeuert wurden, ob der Täter im

Freien stand oder aus einem Fahrzeug heraus schoss.

Die Ermittler stellten das kleine Projektil, das nach derzeitiger

Einschätzung der Polizei offensichtlich aus einer Luftdruckwaffe

abgefeuert wurde, sicher.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt:

– Wer hat den Schützen gestern, gegen 15.00 Uhr, im Bereich des

Spielplatzes in der Leipziger Straße beobachtet?

– Wem sind Personen oder Fahrzeuge dort zu dieser Zeit

aufgefallen?

– Wer kann sonst sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang

geben?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

