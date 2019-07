POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain – Einbruch in Gaststätte – Mobiltelefon und Bargeld erbeutet

Homberg (ots) – Schwalmstadt-Ziegenhain Einbruch in Gaststätte –

Mobiltelefon und Bargeld erbeutet Tatzeit: 01.07.2019, 23:40 Uhr bis

02.07.2019, 07:50 Uhr

In eine Gaststätte in der Straße Wegebach sind unbekannte Täter in

der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen und haben ein

Mobiltelefon und Bargeld gestohlen.

Die Täter brachen mittels Hebelwerkzeug eine Eingangstür auf und

gelangten auf diese Weise in die Gaststätte. Aus der Gaststätte

entwendeten sie ein Mobiltelefon der Marke iPhone, Modell 5, aus

einem Regal und aus einem Einwurf-Tresor Bargeld. Hierbei

beschädigten die Täter die Einwurfklappe des Tresors. Weiterhin wurde

eine Fensterscheibe durch einen Steinwurf beschädigt. Der Sachschaden

wird auf ca. 300,- Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.:

06691-9430. Schulz, PHK – Pressesprecher –

