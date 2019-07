PP-ELT: Güterschiff drohte auseinanderzubrechen

Andernach (ots) –

Beim Beladen eines Gütermotorschiffes mit Lavagestein drohte

dieses am gestrigen Nachmittag gegen 15:45 Uhr im Andernacher

Stromhafen in der Mitte auseinanderzubrechen.

Während des Beladens sackte plötzlich der Boden des Schiffes ab.

Hierdurch entstand in der Seitenwand eine Knickstelle, durch die

Wasser in den Laderaum eindrang. Um ein weiteres Eindringen von

Wasser durch Sog- und Wellenschlag der durchgehenden Schifffahrt zu

verhindern, wurde der Rhein in diesem Abschnitt für mehrere Stunden

komplett gesperrt.

Durch Leichtern des Schiffes und Abpumpen des eingedrungenen

Wassers konnte das Fahrzeug wieder stabilisiert werden.

Anschließend wurde der Havarist durch ein anderes Gütermotorschiff

in den Andernacher Hafen verbracht.

Gegen 21:45 Uhr wurde die Schifffahrtssperre wieder aufgehoben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

WSP-Station Andernach

Telefon: 02632-947950

oder

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Abteilung Wasserschutzpolizei-Pressestelle

Telefon: 06131-65 8042

E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik | Publiziert durch presseportal.de.