POL-PDPS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens: Pirmasenser Rauschgiftfahnder vernichten mehr als 100 kg an sichergestellten Drogen

Pirmasens (ots) –

Mehrmals im Jahr vernichtet das Rauschgiftkommissariat der

Pirmasenser Kripo im Auftrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken

Betäubungsmittel, die in den vergangenen Monaten und Jahren im Rahmen

von Strafverfahren sichergestellt worden sind. Diese Drogen können

erst nach Rechtskraft der Urteile vernichtet werden. Bis dahin

schlummern sie in besonders gut gesicherten Räumen der

Asservatenkammer der Polizei. Unter diesen Drogen befindet sich

nahezu die gesamte Bandbreite dessen, was auf der Straße und in der

Szene konsumiert wird, wie Kokain, Heroin, Amphetamin, Haschisch,

Marihuana, aber auch ein großer Teil an Neuen Psychoaktiven

Substanzen (NPS), sogenannte „Legal Highs“. Bei den auf dem Foto

abgebildeten Drogen handelt sich um eine Menge von mehr als 100

Kilogramm. Sie stammen zum Großteil aus einem internationalen

Ermittlungsverfahren, das Kripo und Staatsanwaltschaft vor einigen

Jahren erfolgreich abschließen konnten. Darüber hinaus werden auch

BTM-Utensilien, wie Rauchgeräte und anderes vernichtet. Der Transport

und die Vernichtung der Asservate erfolgt unter hohen

Sicherheitsvorkehrungen. Der Straßenverkehrswert der hier

vernichteten Betäubungsmittel beläuft sich auf ca. 1 Million Euro.

