FW Overath: Tag der offenen Tür – Grundsteinlegung Neubau Feuerwache Overath

Overath (ots) –

Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen die Arbeit der Feuerwehr ein

Stück näher bringen. Daher öffnen wir für Sie unsere Tore am 07. Juli

2019 ab 11:00 Uhr und heißen Sie herzlich willkommen!

Hauptaugenmerk in diesem Jahr ist unser neues Tanklöschfahrzeug

(TLF3000). Zudem bieten wir Mitmach-Stationen für Interessierte an –

hier kann jeder einmal ein Stück weit Feuerwehrmann oder

Feuerwehrfrau sein. Vielleicht schaffen wir es sogar, Ihr Interesse

für den aktiven Dienst zu wecken?

Wie in jedem Jahr wird es auch für die kleinen Feuerwehrleute

Kinderübungen geben. Für das leibliche Wohl ist mit Leckerem vom

Grill sowie einem Kuchenbuffet mit großer Auswahl gesorgt.

Ort: Feuer- und Rettungswache Overath Propsteistr. 9, 51491

Overath

Ebenfalls wird es eine Mitmach-Aktion geben für die

Grundsteinlegung des neuen Feuerwehrgerätehauses. Diese findet am

11.07.2019 um 17:00 Uhr auf dem Gelände der neuen Feuerwache Overath

(ehemaliges EDEKA-Gelände) auf der Hauptstraße statt. Es ist

angedacht, eine Leinwand, Flipchart, Endlospapier o. ä. durch Kinder,

Bürger und Feuerwehr am Tag der offenen Tür gestalten zu lassen und

diese dann mit in die Grundsteinrolle einzulegen.

Hier können dann z. B. Wünsche, Fragen an die Zukunft o. ä.

formuliert werden. Wir freuen uns über jeden Besucher und jeden, der

bei dieser Aktion mitmacht.

Unsere Hallentore sind an diesem Tag von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

für Sie geöffnet.

Freiwillige Feuerwehr Overath Löschzug Overath

