POL-MK: Lebensgefährliche Schrottlaube stillgelegt

Lüdenscheid (ots) –

Polizeibeamte kontrollierten gestern einen Mercedes Vito auf der

Werdohler Straße. Grund hierfür war der desolate Zustand des

Fahrzeugs. Bei der Inaugenscheinnahme fielen erhebliche

Korrosionsschäden auf. Der Mercedes ließ sich trotz angezogener

Feststellbremse mit Körperkraft bewegen. Ein lautes „Knarzgeräusch“

war bei Bewegen des Lenkrades im Bereich der Lenkung zu vernehmen.

Nach diesen Feststellungen wurde eine nahegelegene technische

Prüfstelle angefahren, um das Fahrzeug durch einen Sachverständigen

überprüfen zu lassen. Hier wurden insgesamt 36 Mängel festgestellt.

Größtenteils erheblich oder sogar gefährlich.

So hatte der Fahrer den Sicherheitsgurt mit einer Schraube

durchstoßen und dann fixiert. Der Gurt würde ihn regelmäßig stören.

Er sei für ihn vollkommen überflüssig, da er früher Rallyes gefahren

sei, äußerte der Fahrer (Foto 1). Die Bremsbeläge waren teilweise

völlig verschlissen, so dass bereits „Metall auf Metall“ bremste

(Foto 2). Bei der „Rostprüfung“ des Sachverständigen blieb der Hammer

in der Karosserie stecken (Foto 3).

Tragende Teile der Karosserie waren stark korrodiert, die Lenkung

schadhaft, die Bremskraft ungenügend, Federbeine nicht mehr

ausreichend befestigt, die Umwelt durch Austritt von Öl und überlaute

Geräusche beeinträchtigt.

Das Fahrzeug wurde durch den Sachverständigen als verkehrsunsicher

eingestuft und sofort stillgelegt. Den Lüdenscheider erwarten eine

Geldbuße von mehreren hundert Euro sowie mindestens 2 Punkte in der

Flensburger Verkehrssünderdatei.

