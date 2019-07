POL-NE: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neuss (ots) – Am Dienstag (02.07.) befuhr ein 17-jähriger

Düsseldorfer gegen 20:05 Uhr den Himmelsberger Weg in Fahrtrichtung

Am Reckberg, wo er geradeaus die Straße überqueren wollte. Zeitgleich

befuhr ein 38-jähriger Neusser mit seinem Pkw aus Grimlighausen

kommend die Straße Am Reckberg in Richtung Uedesheim. In Höhe der

Einmündung mißachtete der Radfahrer die Vorfahrt des Audi-Fahrers,

der trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern

konnte. Hierbei wurde der 17-Jährige, so schwer verletzt, dass er mit

einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden

musste. Der Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Fachleute

des „Zentralen Verkehrsunfallaufnahme-Teams“ der Neusser Polizei

haben noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommmen. Die beteiligten

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.(Th.)

