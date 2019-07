POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Urlauberin aus Thüringen

Sassnitz (ots) –

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Urlauberin aus

Thüringen im Bereich Feriendorf Jena – Bakenberg (LK Vorpommern

Rügen) wird zurückgenommen. Die Frau konnte nach einer mehrstündigen

Suche mit mehreren Funkstreifenwagen, einem Fährtenhund sowie dem

Einsatz des Polizeihubschraubers aufgrund eines Bürgerhinweises in

der Nähe der Sportanlage in Schwarbe aufgefunden und nach ärztlicher

Untersuchung in die Obhut der Familienangehörigen übergeben werden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei den

Fahndungsmaßnahmen.

