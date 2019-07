POL-PDMT: Mogendorf – Zwei junge Autofahrer unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Montabaur (ots) – Am 02.07.2019 in der Zeit zwischen 22:30 und

23:30 Uhr führten Beamte der PI Montabaur auf der L 307 in Mogendorf

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf die Fahrtauglichkeit junger

PKW-Fahrer durch. Dabei musste bei zwei PKW-Fahrern, beide jeweils 18

Jahre alt, die Weiterfahrt untersagt werden. Beide wiesen

drogentypische Konsumanzeichen auf. Bei einem der Fahrer reagierte

der Drogentest positiv und es wurde zudem noch eine geringe Menge an

Drogen aufgefunden und sichergestellt. Der zweite junge Mann

verweigerte jegliche Drogentests. Bei beiden wurde die Entnahme einer

Blutprobe angeordnet und entsprechende Bußgeld-, bzw. auch

Strafverfahren eingeleitet.

