FW-Stolberg: Gefahrguteinsatz – auslaufende Chemikalie

Stolberg (ots) –

Zu einem Einsatz mit einer auslaufenden Chemikalie rückte die

Feuerwehr der Kupferstadt Stolberg am Dienstagnachmittag gegen 17.55

Uhr in den Stadtteil Donnerberg aus. Die Mitarbeiter eines

Logistikunternehmens aus der Steinfurt meldeten, dass aus einem

Gebinde von mehreren Kanistern eine Chemikalie austrete. Von der

Feuerwache rückte sofort der Löschzug und der Gerätewagen Gefahrgut

aus. Gleichzeitig wurde die Löschgruppe Donnerberg, die GSG-Gruppe

(Sondergruppe für Einsätze mit gefährlichen Stoffen), der

Führungsdienst und der Fachberater Chemie der Städteregion Aachen

alarmiert. Eine erste Erkundung der Einsatzstelle bestätigte die

Notrufmeldung. Aus einem Gebinde von mehreren Kanistern war ein

leichter Austritt einer flüssigen Substanz festzustellen. Das

Firmengelände wurde sofort geräumt. Die Firmenmitarbeiter legten der

Feuerwehr sofort ein Sicherheitsdatenblatt von dem Stoff vor. Damit

konnten Einsatzleiter Andreas Dovern und Theo Görtz, Fachberater

Chemie, sofort eine Gefährdung der Anwohner ausschließen. Bei dem

Produkt handelte es sich um eine bromhaltige Substanz, die

gesundheitsgefährdend und ätzend ist. Ein Trupp unter

Chemikalienschutzanzug und Atemschutz ging mit einem großen

Edelstahlbehälter vor. Aus dem Gebinde wurden die defekten Kanister

aussortiert und zusammen mit dem verunreinigten Verpackungsmaterial

luftdicht in dem Edelstahlbehälter verschlossen. Auf der Straße wurde

ein Dekontaminationsplatz errichtet. Vorsorglich wurden zwei

betroffene Mitarbeiter der Firma in ein Krankenhaus transportiert.

Die Straße „Steinfurt“ war für die gesamte Dauer der Einsatzmaßnahmen

bis etwa 20.45 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Amt 37 – Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Stabsstelle 37.P – Presse

Konrads

(Brandoberinspektor)

An der Kesselschmiede 10

52223 Stolberg (Rhld.)

Telefon: 02402 / 12751-3770

Mobil: 0175 966 0 119

Fax: 02402 / 12751-109

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-stolberg.de

www.feuerwehr-stolberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Stolberg | Publiziert durch presseportal.de.