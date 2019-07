POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen; Rettungshubschrauber im Einsatz

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen

17.25 Uhr war ein 68-jähriger VW-Fahrer auf dem Grenzweg unterwegs

und wollte an der Einmündung zur Leutershausener Straße (K 4135) nach

links in Richtung Heddesheim abbiegen. Hierbei übersah er einen mit

zwei Personen besetzten Roller, der die Leutershausener Straße in

Richtung Leutershausen befuhr. Der 46-jährige Fahrer des Rollers und

sein 45-jähriger Mitfahrer kamen bei der folgenden Kollision zu Fall

und wurden schwer verletzt.

Zur medizinischen Erstversorgung wurde ein Notarzt mittels

Rettungshubschrauber zum Einsatzort geflogen. Die beiden Verletzen

wurden anschließend mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser

gebracht. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf

ca. 9.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 4135 bis

19.45 Uhr voll gesperrt.

