POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Bad Ems (ots) – Am Montag, den 01.07.2019, wurde in der Zeit

zwischen 18:30-20:20 Uhr, ein in Bad Ems, Viktoriaallee, gegenüber

der katholischen Kirche, geparkter schwarzer VW Polo, vorne links

durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der

Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen

können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Ems, Tel. 02603 9700,

in Verbindung zu setzen.

