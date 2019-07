POL-WES: Dinslaken – Pedelec-Fahrer leicht verletzt, Zeugen gesucht

Dinslaken (ots) – Am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr kam es in

Dinslaken auf der Hügelstraße an der Einmündung Bussardstraße zu

einem Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Mann und eine

51-jährige Frau aus Hünxe mit ihren Pedelecs leicht verletzt wurden.

Kurz zuvor war ein PKW von der Hügelstraße nach links in die

Bussardstraße abgebogen und hatte den beiden Radfahrern, die auf der

Hügelstraße in Richtung Oberhausener Straße unterwegs waren, den Weg

abgeschnitten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremsten die beiden

Radfahrer stark ab, verloren die Kontrolle über die Pedelecs und

stürzten Boden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden sie mit einem

Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo sie ambulant

behandelt wurden. Der PKW setzte seine Fahrt in Richtung Kirchstraße

fort. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen weißen PKW gehandelt

haben. Die Polizei bittet Zeugen Hinweise zu dem PKW und den

Fahrzeuginsassen zu geben, 02064 / 622-0.

