POL-HAM: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots) – Unbekannte Täter hebelten am Dienstag, 2.

Juli, in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr die

Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf der

Kurt-Schumacher-Straße auf. Die Einbrecher verschafften sich so

unbefugten Zutritt zur Wohnung; entwendeten jedoch keine Gegenstände.

Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei

unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

