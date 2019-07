POL-OH: Kirchheim – Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden – „Blitzer gefällt“.

Fulda (ots) –

Am Dienstagnachmittag, 2. Juli, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine

47-jährige Autofahrerin aus Oberaula die Bundesstraße 454 von

Kirchheim kommend in Richtung Oberaula. Innerhalb der Ortslage

Heddersdorf in Höhe einer langgezogenen Rechtskurve kam sie nach

links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine

Geschwindigkeitsmesssäule. Der Blitzer wurde dabei komplett zerstört.

Die Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen (Schürfwunden) ins

Klinikum Bad Hersfeld. Ihr nicht mehr fahrbereiter PKW wurde

abgeschleppt, Sachschaden 8.000,- Euro. Viel höher fällt dagegen der

Schaden an der Blitzsäule mit 100.000,- Euro aus.

(Berichterstatterin: PHK’in Christine Triebstein, Polizeistation

Bad Hersfeld)

Kling, EPHK – FUL PP Osthessen, Tel.: 0661/105-2031

