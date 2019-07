POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Westerstede – Verkehrsunfall mit vier Verletzten in Gießelhorst

Oldenburg (ots) –

Am Di., 02.07.19, gg. 14.05 Uhr befährt eine 26-Jährige aus

Delmenhorst mit ihrem PKW die Stellhorner Straße in Westerstede in

Richtung Garnholt. Sie übersieht den Kreuzungsbereich der

Langebrügger Straße und fährt ungebremst weiter geradeaus. Hierbei

prallt sie in die Fahrerseite einer 46-Jährigen aus dem LK Leer, die

mit ihrem PKW die Langebrügger Straße in Richtung Westerstede

befährt. Beide Fahrzeuge schleudern anschließend von der Fahrbahn und

werden erheblich beschädigt. Die Fahrzeugführerinnen und jeweils eine

weitere Fahrzeuginsassin werden verletzt und mit Rettungsfahrzeugen

in die Ammerlandklinik und zum Klinikum Oldenburg gebracht. Die

3-jährige Tochter der Delmenhorsterin war zur Unfallzeit im PKW

ordnungsgemäß gesichert und blieb als einzige unverletzt. Alle

Verletzten konnten am Abend die Krankenhäuser wieder verlassen.

Aufgrund der Rettungs- und anschließenden Bergungsarbeiten kam bis

16.00 Uhr zeitweise zur Vollsperrung der Unfallstelle. Beide

Unfallfahrzeuge wurden professionell abgeschleppt, wobei u. a. eine

abgerissene Hinterachse mittels eines Kranes aus der Böschung

geborgen werden musste. Die Straßenmeisterei Westerstede und eine

Spezialfirma für Fahrbahnreinigungen übernahmen die Wiederherrichtung

der Unfallörtlichkeit.

