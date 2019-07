FW-M: Traktor überschlägt sich bei Mäharbeiten (Milbertshofen – Am Hart)

München (ots) –

Dienstag, 2. Juli 2019, 15.22 Uhr Olympiaberg

„Landwirtschaftlicher Traktor hat sich am Olympiaberg

überschlagen“. Mit dieser Zusatzinformation ist am heutigen Dienstag

der Löschzug der Feuerwache Moosach sowieso ein Rüstwagen der

Feuerwache Pasing in den Olympiapark alarmiert worden. Vor Ort wurde

schnell klar, die Zusatzinformation beschreibt das Einsatzszenario

vollkommen. Bei Mäharbeiten am Olympiaberg überschlug sich ein

Traktor und grub sich in das Erdreich des Hanges. Wie durch ein

Wunder blieb der Fahrer des Traktors bei diesem Überschlag vollkommen

unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr München sicherten den Traktor

sowie den Anhänger mit Hilfe eines Mehrzweckzugs. Zusätzlich wurden

auslaufende Betriebsstoffe mit einer Mulde aufgefangen. Während der

Bergungsmaßnahmen des Gespanns durch eine Fachfirma wurde der Bereich

durch die Feuerwehr großräumig abgesperrt.

