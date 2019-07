FW Hemer: Landhauser Feuerwehr präsentierte sich beim Tag der offenen Tür

Hemer (ots) –

Am vergangen Samstag, 29. Juni, lud die Löschgruppe Landhausen zum

Tag der offenen Tür in den Hemeraner Norden ein. Mit viel Mühe hatten

die Blauröcke ein abwechslungsreiches und informatives Programm auf

die Beine gestellt. Los ging es mit dem Rüstwagen der Feuerwehr und

einem verunfallten PKW auf der Straße. Hier konnten die Besucher

sehen, welche Kräfte bei einem Unfall wirken und welche Gerätschaften

die Feuerwehr besitzt, um Unfallopfer aus Ihren Fahrzeugen zu

befreien. Die Gäste hatten auch die Möglichkeit, die Gerätschaften

selber auszuprobieren und zum Beispiel mit einer hydraulischen Schere

ein Rohr zu durchtrennen. Weiter ging es mit der Kinderbelustigung.

Neben der Hüpfburg und dem Spritzenhaus war auch ein Parcours für

Tretautos aufgebaut und die Kinder konnten sich schminken lassen. Die

Brandschutzerziehung der Feuerwehr Hemer hatte einen Stand aufgebaut

und gab wertvolle Tipps für den heimischen Brandschutz. Während sich

die Besucher bei Kaffee und Kuchen stärkten, spielte der

Spielmannszug der Feuerwehr Hemer seine beliebtesten und auch viele

neue Stücke. Leider kamen aufgrund der sehr hohen Temperaturen

deutlich weniger Familien zum Gerätehaus als die Jahre zuvor. „Wir

haben uns zwar tolles Wetter gewünscht, aber fünf Grad weniger hätten

es auch getan“, waren sich die Organisatoren einig.

In einem kurzen offiziellen Teil begrüßte Löschgruppenführer

Manuel Bornfelder die anwesenden Gäste. Dann übernahmen die beiden

stellvertretenden Wehrführer Detlef Humbeck und Frank Weiland das

Wort, um einige Beförderungen und Ehrungen auszusprechen. So wurden

Melissa Ireland, David Fuchs und Lilly Tröster zu Feuerwehrmusikern

befördert. Humbeck vermutet, dass die gerade mal sieben Jahre alte

Lilly Tröster damit wohl die jüngste Feuerwehrmusikerin im Märkischen

Kreis sein dürfte. Lars Bartmann wurde zum Oberfeuerwehrmusiker

befördert. Von der Löschgruppe Landhausen wurden Lisa-Marie

Hofsäss-Bornfelder zur Unterbrandmeisterin und Lars Engert zum

Unterbrandmeister befördert. Die Mitglieder der neu gegründeten

Unterstützungsabteilung (Ulla Kemper, Anke Engelmann und André

Ewers-Bornfelder) wurden zu Feuerwehrfrauen bzw. zum Feuerwehrmann

befördert. In einer Unterstützungsabteilung haben Interessierte die

Möglichkeit, sich in der Feuerwehr zu engagieren, ohne eine

feuerwehrtechnische Ausbildung zu durchlaufen und an Einsätzen

teilzunehmen. An vielen Einsätzen hat dafür Helmut Falk teilgenommen,

der am Samstag aus der Einsatzabteilung in die Ehrenabteilung

überstellt wurde und der Löschgruppe somit, auch nach dem Erreichen

des 60. Lebensjahres, erhalten bleibt. Außerdem bekam Sascha Fiefeck

das Leistungsabzeichen in Gold auf grünem Grund für 20 Jahre

erfolgreiche Teilnahme am Leistungsnachweis der Feuerwehren.

Zu späterer Stunden, als die Temperaturen etwas gesunken waren,

füllte sich auch nach und nach der Festplatz und DJ Andreas Offenbach

war gefragt, das Partyvolk auf die Tanzfläche zu locken. Mit kühlen

Getränken vom Bierwagen oder einem Cocktail am aufgeschütteten

Sandstrand genossen die Gäste die laue Sommernacht und feierten bis

in die frühen Morgenstunden. Nicht unerwähnt darf der Auftritt von

Eckehard Fröhmelt, dem Pfarrer im Ruhestand, bleiben. Extra für die

Landhauser Feuerwehr schrieb er das Lied „Rot sind die Rosen“ um und

so erklang zu späterer Stunde „Eins, eins, zwei die Notrufnummer…“.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hemer

Pressestelle

Bo-Manuel Stock

Telefon: 0176/96071695

E-Mail: b.stock@hotmail.de

http://www.feuerwehr-hemer.de

Original-Content von: Feuerwehr Hemer, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Hemer | Publiziert durch presseportal.de.