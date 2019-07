POL-CUX: Vorsicht „Enkeltrick“ – falsche Tochter betrügt Seniorin

Cuxhaven (ots) –

Beverstedt/Osterholz. Montagvormittag (01.07.2019) rief eine Frau

bei einer älteren Frau aus der Gemeinde Beverstedt an und gab sich

als deren Tochter aus. Sie sei in einer Notlage und benötige 40.000

Euro. Die Seniorin wurde mit einem von der „Tochter“ bestellten Taxi

in eine nahegelegene Bankfiliale gebracht. Zur Auszahlung kam es dort

nicht. Ein anderes Taxi holte die ältere Frau anschließend abermals

zuhause ab und fuhr mit ihr zu einer Bankfiliale nach Osterholz. Dort

hob die Seniorin in der Überzeugung, ihrer Tochter aus einer Notlage

zu helfen, einen größeren Geldbetrag ab. Zuhause übergab sie das Geld

einer vermeintlichen Bekannten ihrer Tochter.

Diese kann wie folgt beschrieben werden:

– ca. 30-35 Jahre

– ca. 155-165 cm groß

– sehr schlank

– grau-grüne Augen

– dunkles mittellanges Haar unter einem dunklen Kopftuch

Die Geldabholerin trug eine dunkle Hose, ein helles Shirt mit

dunkler Weste darüber und sprach akzentfrei Deutsch.

Aus aktuellem Grund warnt die Polizei deshalb erneut und

eindringlich vor dem kreis- und landesweit verstärkten Auftreten von

Telefonbetrügern, die es bei ihren Anrufen ganz besonders auf

Senioren und deren Ersparnisse oder sonstigen Wertgegenstände

abgesehen haben. Hierbei benutzen die kriminellen Anrufer variierende

Legenden und Maschen für ihre Betrugshandlungen. Mal melden sie sich

am Telefon als vermeintliche Familienangehörige, Freunde oder

Bekannte der Angerufenen und täuschen analog zum sogenannten

„Enkeltrick“ eine akute, meist finanzielle Notlage vor, aus denen die

Angerufenen durch Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen

möglichst schnell heraushelfen sollen.

Mit anderer Masche melden sich in der Vergangenheit immer öfter

auch angebliche Polizisten am Telefon von Senioren. Diese

Trickbetrüger geben sich bei ihren Anrufen als polizeiliche Ermittler

aus, die angeblich vor geplanten und unmittelbar bevorstehenden

Straftaten von Einbrechern und Räubern warnen. Dabei nutzen sie ihre

angeblich aktuellen „Warnungen vor Dieben und Betrügern im

persönlichen Umfeld der Senioren“, um die Angerufenen zu verunsichern

und zu erschrecken, damit diese nach geschickter Gesprächsführung

schließlich bereit sind, ihre Ersparnisse und Wertgegenstände in die

vermeintlich „sichere Verwahrung“ der in der Regel freundlich, oft

aber auch sehr bestimmend und einschüchternd wirkenden Anrufer zu

übergeben.

In allen Fällen haben es die betrügerischen Anrufer gezielt auf

die Finanzen und Wertgegenstände der Angerufenen abgesehen. Sobald

sich Angerufene zur Hilfe für den „notleidenden Angehörigen“ bereit

erklären oder auf die versprochene „Vermögenssicherung“ des falschen

Polizisten eingehen, wird ein Bote angekündigt, der sich nur wenig

später persönlich meldet, dabei oft mit einem am Telefon zuvor

vereinbarten Kennwort ausweist und das Geld oder andere Werte der

betrogenen Opfer abholt.

Zur Prävention gibt die Polizei erneut folgende Hinweise und Tipps

zum Schutz vor Telefonbetrug:

Seien Sie am Telefon aufmerksam – lassen Sie sich nicht unter

Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den

Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls

unhöflich! Auflegen sollten Sie, wenn Sie nicht sicher sind, wer

anruft.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte, Bekannte oder Amtsträger ausgeben, die Sie nicht

zweifelsfrei als solche erkennen.

– Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen

Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere

Wertgegenstände im Haus haben.

Geben Sie keine Details dazu preis. Stellen Sie stattdessen

gezielte Fragen, die nur der „richtige Anrufer“ beantworten kann.

– Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere

Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen,

insbesondere ins Ausland.

Halten Sie nach finanziellen Forderungen unbedingt Rücksprache mit

anderen Familienmitgliedern. Rufen Sie Ihre(n) Verwandte(n),

Bekannte(n) oder angeblich beteiligte Ämter und Dienststellen unter

der Telefonnummer zurück, die Sie auch bei eigenveranlassten

Gesprächen üblicher Weise wählen und besprechen Sie die Angelegenheit

noch einmal. Weder die Polizei, noch andere Amtsträger, rufen

Bürgerinnen und Bürger an oder stehen unangemeldet vor Haus- und

Wohnungstüren, um über persönliche Geld- und Vermögensverhältnisse zu

sprechen oder sogar Wertgegenstände oder Bargeld in Verwahrung zu

nehmen.

– Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen,

z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen

soll. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Werte ungeprüft und

ohne Zeugen an unbekannte Personen.

– Sie der Anrufer unter Druck setzt. Informieren Sie sofort die

„richtige“ Polizei, wenn Sie vermuten, dass es ein Telefonbetrüger

auf Sie abgesehen hat – wählen Sie eigenhändig die Notrufnummer 110.

Weitere Verhaltenstipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

oder in einem persönlichen Gespräch mit dem Präventionsteam der

Polizeiinspektion Cuxhaven.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven weist noch

einmal auf die Kampagne „Achtung! Falsche Polizeibeamte“ hin.

Ein Aufsteller mit Präventionstipps, den man neben sein Telefon

stellen kann, ist beim Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven

zu bekommen. Kontakt: Tel.: 04721-573-305 oder 573-306 Email:

praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

Einzelne Exemplare liegen auch auf jeder Polizeidienststelle in

der Polizeiinspektion Cuxhaven zum Mitnehmen aus.

