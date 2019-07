POL-DO: Ein etwas ungewöhnlicher Personentransport – bitte nicht nachmachen!

Dortmund (ots) –

Lfd. Nr.: 0728

Auf einen etwas ungewöhnlichen Personentransport sind die Beamten

des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei am Montag (1.7.) auf der A 2

bei Dortmund gestoßen – und das ist die neutrale, zurückhaltende

Formulierung. Tatsächlich war es höchst riskant und gefährlich, was

sie an diesem Nachmittag zu sehen bekamen.

Aber von vorne: Vor dem Kreuz Dortmund-Nordost, in Fahrtrichtung

Hannover, bemerkten die Polizisten gegen 15.10 Uhr einen

Kleintransporter samt Wohnanhänger, bei dem die Brems- und

Beleuchtungsanlage nicht funktionierte – offenbar waren die

erforderlichen Steckverbindungen schlicht nicht eingesteckt. Darüber

hinaus stellten sie einen völlig defekten Reifen am Anhänger fest.

Bei der weiteren Überprüfung auf einem nahegelegenen Parkplatz

staunten die Beamten dann nicht schlecht, als ihnen von der

Ladefläche des Transporters „große Kinderaugen“ entgegenstrahlten.

Denn auf dieser war nicht nur Heu geladen, auch vier Kinder der

Familie aus Neu-Ulm fuhren dort mit. Eines saß dabei sogar mittig in

einem ebenfalls dort geladenen Reifenstapel. Eine Erklärung der

Eltern, wieso die Kinder so im Fahrzeug transportiert werden,

erhielten die Polizisten nicht.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt in dieser Art und Weise

und fertigten eine entsprechende Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Dortmund | Publiziert durch presseportal.de.