POL-F: 190702 – 708 Frankfurt-Rödelheim: Junger Mehrfachstraftäter überführt – Zeugen zu sichergestellter Handtasche und Etui für Blutzuckermessgerät gesucht! (Fotos beachten)

Frankfurt (ots) –

(ka) Vergangenen Freitag gelang es der Frankfurter Polizei nach

umfangreichen Ermittlungen einen 16-Jährigen festzunehmen, der

mutmaßlich für mehrere Straftaten im März und April in Rödelheim

verantwortlich ist. In diesem Zusammenhang stellten die Polizisten

eine Handtasche und ein Etui für ein Blutzuckermessgerät sicher,

deren Besitzer gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden.

Nach einem Handtaschenraub am 27. März 2019 in der Eschborner

Landstraße und zwei Diebstählen aus Autos am 28. März 2019 in der

Margaretenstraße und am 23. April 2019 in der Fuchstanzstraße führten

die Ermittlungen bald zu dem polizeibekannten 16-Jährigen. Als der

junge Mann Wind davon bekam, fing er damit an, einen Zeugen zu

bedrohen und ging diesen sogar, zusammen mit Komplizen, körperlich

an.

Daraufhin regte die Staatsanwaltschaft im „Haus des Jugendrechts –

Höchst“ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen und

einen Beschluss zur Durchsuchung seiner Wohnung an.

Vergangenen Freitagmorgen nahmen die Polizeibeamten den

16-Jährigen in seiner Wohnung fest und durchsuchten diese

anschließend, wobei sie Beweismittel für die begangenen Straftaten

fanden. Noch an besagtem Freitag wurde er dem Haftrichter vorgeführt

und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen fanden die Polizisten im

April eine Handtasche und ein Etui für ein Blutzuckermessgerät

(Marke: „Accu-Chek“), welche aktuell keiner Straftat zugeordnet

werden können. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die Polizei davon

aus, dass die Gegenstände in Rödelheim entwendet wurden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/755-11100

beim 11. Polizeirevier entgegengenommen.

Die Ermittlungen der Polizei zu weiteren durch den 16-Jährigen und

eventuelle Mittäter begangene Taten laufen aktuell auf Hochtouren.

