FW-MG: Verkehrsunfall mit einer verletzt Person – vorbildliche Rettungsgasse

Mönchengladbach-Bundesautobahn, 02.07.2019, 10:35 Uhr, A44 (ots) –

Heute Vormittag ereignete sich auf der A 44 in Fahrtrichtung

Krefeld/Düsseldorf ein Verkehrsunfall. Die Unfallstelle befand sich

kurz vor der Anschlussstelle Willich-Müncheide. An dem Unfall waren

ein LKW und ein PKW beteiligt. Der PKW war auf den LKW hinten links

aufgefahren, wobei er stark beschädigt wurde. Der Fahrer war zum

Glück nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Ein

Krankentransportwagen, der zu dem Zeitpunkt die Unfallstelle

passierte, führte Erstmaßnahmen durch und versorgte den PKW Fahrer

bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Der LKW Fahrer blieb

unverletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr standen beide

Fahrzeuge auf der Überholspur. Durch die Besatzung von Rettungs- und

Notarztwagen erfolgte eine notfallmäßige Versorgung des PKW-Fahrers.

Aufgrund der Schwere des Unfalls, musste dieser anschließend

vorsorglich in ein Notfallkrankenhaus nach Krefeld transportiert

werden. Durch die Feuerwehrkräfte erfolgte eine umfassende

Absicherung der Einsatzstelle. Des Weiteren wurden ausgelaufene

Betriebsmittel mit Spezialbindemittel abgestreut. Weiter Maßnahmen

waren zum Glück nicht erforderlich.

Im Zeitraum des Einsatzes kam es zu einem Rückstau und

Beeinträchtigung des Verkehrs. Trotz der Beeinträchtigung bildeten

die Fahrzeuge eine vorbildliche Rettungsgasse, so dass die

Einsatzfahrzeuge die Einsatzstelle ohne Zeitverzug anfahren konnten

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und

Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und

Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen

Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der

Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BA Heinrich Roemgens

