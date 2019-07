POL-DA: Pfungstadt: Polizeihauptkommissar Rolf Böttcher löst Polizeirat Oliver Heß ab / Neuer Leiter der Polizeistation Pfungstadt ins Amt eingeführt

Pfungstadt (ots) –

Polizeipräsident Bernhard Lammel übertrug am Montag (01.07.2019)

Polizeihauptkommissar Rolf Böttcher offiziell die Leitung der

Polizeistation Pfungstadt. Rolf Böttcher übernahm somit die Nachfolge

des Polizeirats Oliver Heß, der die Station seit 2010 leitete und nun

eine neue Leitung in der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium

übernommen hat. Bei der Amtseinführung waren neben Vertretern des

Polizeipräsidiums Südhessen auch die Revier- und Stationsleiter der

umliegenden Polizeidienststellen, sowie die Bürgermeister der

Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Pfungstadt

anwesend. Nach der Begrüßung der Gäste durch den Leiter der

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg, Hartmut Scherer, überreichte

Polizeipräsident Lammel dem neuen Stationsleiter die offizielle

Beauftragung und würdigte seine bisherigen Leistungen.

Der Hauptkommissar bringt viel Erfahrung mit nach Pfungstadt.

Bereits im Oktober 1981 trat Böttcher seinen Dienst bei der

hessischen Polizei an. Ein erster Karriereschritt war von 1989 bis

1991 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Nur ein

Jahr später übernahm Rolf Böttcher bereits die Leitung einer

Dienstgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt, welche er bis 2006

innehatte. Ab dieser Zeit folgten weitere Leitungspositionen in den

unterschiedlichsten Bereichen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und

dem umfangreichen Fachwissen aus den verschiedenen Führungsämtern

will er die bislang gute Arbeit seiner neuen Kolleginnen und Kollegen

unterstützen und weiter voranbringen. Hierbei sind ihm Kommunikation

und Transparenz besonders wichtig.

Nachdem Polizeipräsident Lammel Hauptkommissar Böttcher offiziell

die Stationsleitung übertragen hatte, erfolgte eine symbolische

Schlüsselübergabe von dem ehemaligen an den neuen Stationsleiter.

Rolf Böttcher ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen

Kinder. Er freut sich auf die neuen dienstlichen Herausforderungen

bei der Polizeistation Pfungstadt sowie einen regen Kontakt mit den

Bürgerinnen und Bürgern. Zusammen will man weiterhin für die

Sicherheit der über 55.000 Einwohner in seinem neuen Dienstbezirk

sorgen. Seine Freizeit nutzt er, um in der Welt umherzureisen. Für

einen dauerhaften Ausgleicht treibt der Hauptkommissar gerne Sport

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Südhessen | Publiziert durch presseportal.de.