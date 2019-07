POL-WHV: Verkehrsunfall auf der L 810 mit drei beteiligten Fahrzeugen – ein 75-jähriger Fahrzeugführer wird leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots) –

Am Dienstag, den 02.07.2019, befuhr ein 75-jähriger mit seinem Pkw

die Hooksieler Landstraße in Fahrtrichtung Hooksiel, als er gegen

11.25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet

und dort seitlich mit dem PKW einer 48-jährigen Fahrzeugführerin

zusammenstieß. In diesem Pkw befanden sich weiterhin zwei Mitfahrer

im Alter von 52 und 14 Jahren.

Der Pkw des 75-jährigen geriet vollständig in den Graben, der Pkw der

48-jährigen kam mit dem Heck ebenfalls im Graben zum Stehen.

Nach dem ersten Zusammenstoß beider Fahrzeuge ereignete sich ein

weiterer Zusammenstoß mit einem Pkw, in dem sich ein 58-jähriger

Fahrzeugführer und eine 57-jähriger Beifahrerin befanden.

Die beteiligten Fahrzeuge, an denen erhebliche Sachschäden

entstanden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden.

Für die medizinische Erstversorgung der beteiligten Personen war ein

Rettungswagen vor Ort. Nach dem jetzigen Stand wurde lediglich der

75-jährige leicht verletzt.

Für die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die L

810 kurzzeitig gesperrt werden.

