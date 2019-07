POL-AA: Schwaikheim: Gesuchte Räuber identifiziert

Schwaikheim: (ots) – Eine am Montag von der Staatsanwaltschaft

Stuttgart und Kripo Waiblingen veranlasste Öffentlichkeitsfahndung

hat sich zwischenzeitlich erledigt. Bei der Kripo Waiblingen gingen

nach der Veröffentlichung zahlreiche Hinweise auf die mit Bild

gesuchte Person ein. Der 19-jährige Tatverdächtige meldete sich am

Dienstagmorgen selbst bei der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen zu

dem Raubüberfall, bei dem noch ein 21-Jähriger beteiligt gewesen sein

soll, dauern an. Wir bitten die Medien, das Bild des Tatverdächtigen

nicht mehr zu nutzen und auf den Onlineplattformen zu löschen.

Hier die Ursprungsmeldung vom 01.07.2019

Schwaikheim: Kripo sucht mit Lichtbild nach unbekanntem Räuber

Die Kripo Waiblingen bittet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens

wegen eines Raubdelikts um Hinweise auf einen Unbekannten. Ein

25-jähriger Schwaikheimer lernte in der Nacht zum 18. November 2018

in einer Kneipe zwei etwa gleichaltrige Männer kennen, die er noch in

den Morgenstunden mit sich nach Hause nahm. In seiner Wohnung wurde

er dann von den beiden Fremden überfallen. Die Räuber erbeuteten

damals gewaltsam zwei Handys und Geldkarten. Mit einer entwendeten

EC-Karte wurde unmittelbar nach der Tat an einem Geldausgabeautomat

in Schwaikheim ein Abhebeversuch unternommen. Von einer

Überwachungskamera wurde ein Tatverdächtiger fotografiert. Dieser

Tatverdächtige trug zur Tatzeit am Ringfinger der rechten Hand einen

markanten Ring. Wer Hinweise auf den unbekannten Mann machen kann

wird nun gebeten, sich mit der Kripo Waiblingen in Verbindung zu

setzen. Hinweise werden unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Aalen | Publiziert durch presseportal.de.