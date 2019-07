POL-OS: Fürstenau: Rollerfahrerin stürzte- Verursacher flüchtete

Fürstenau (ots) – Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer

Unfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen auf der Straße Anterhof

ereignete. Ein 17-jähriges Mädchen fuhr gegen 09.20 Uhr mit ihrem

Motorroller in Richtung Stadtmitte, als ihr zwischen dem Ortsschild

und der mit Blumenkästen markierten Fahrbahnverschwenkung ein helles

Fahrzeug (VW Bulli oder ähnlich) entgegenkam. Plötzlich gelangte

dieses Fahrzeug ein Stück weit in den Gegenverkehr, so dass die

Jugendliche nach rechts ausweichen musste, die Kontrolle über ihren

Motorroller verlor und schließlich stürzte. Der etwa 50 Jahre alte

Fahrer (Halbglatze bis Glatze, schmale Brille) hielt danach nicht an

und fuhr in Richtung Freibad weiter. Auf dem Beifahrersitz soll sich

noch eine Frau mit dunklen, langen Haaren befunden haben. Die junge

Frau zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste sich

in ärztliche Behandlung begeben. Hinweise bitte an die Polizeistation

Fürstenau, Telefon 05901-95950.

