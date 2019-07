POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 02.07.2019

Hofheim (ots) –

1. Bus gestohlen, Hofheim am Taunus, Wallau, Hessenstraße,

Dienstag, 02.07.2019, 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr

(jn)Im Hofheimer Stadtteil Wallau haben unbekannte Täter in der

Nacht zum Dienstag einen Reisebus gestohlen. Zwischen 01:00 Uhr und

02:00 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam in das Büro eines

Unternehmens in der Hessenstraße ein, entwendeten den Schlüssel eines

Reisebusses und flüchteten im weiteren Verlauf mit dem Bus. Dieser

ist neuwertig, weiß und vom Hersteller Mercedes. Das amtliche

Kennzeichen lautet WI-ST 158. Zudem befindet sich auf beiden

Fahrzeugseiten die hellblaue Aufschrift „Sippel Travel“. Der Neupreis

des Fahrzeuges beläuft sich auf rund 350.000 Euro. Zeugen oder

Hinweisgeber, die Angaben zu dem gestohlenen Bus oder der Tat machen

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0

bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden. Ein Bild des

Reisebusses befindet sich anbei.

2. Zwei Nächte, zwei versuchte Einbrüche in Gaststätte, Flörsheim

am Main, Dr.-Georg-von-Opel-Anlage, Nacht zum Montag, 01.07.2019,

07:00 Uhr, Nacht zum Dienstag, 02.07.2019, 06:30 Uhr

(jn)Einbrecher haben in den zurückliegenden zwei Nächten zum

Montag und Dienstag versucht, in eine Gaststätte in Flörsheim

einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter machten sich in der

ersten Nacht an einem Fenster zu den Sanitäranlagen des Objektes zu

schaffen und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von wenigen

Hundert Euro. Den Ermittlungen am Tatort zufolge nutzten die Täter

einen Tisch, um an das Fenster in über zwei Metern Höhe zu gelangen.

Im Anschluss waren die Unbekannten ohne Beute geflüchtet. In der

vergangenen Nacht schlugen unbekannte Täter erneut zu. Dieses Mal

hatten sie es auf die Haupteingangstür abgesehen, welche sie durch

etliche Hebelversuche beschädigten und einen Schaden in Höhe von ca.

1.500 Euro hinterließen. Erneut gelang es den Gaunern nicht, sich

Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen – sie flüchteten mit leeren

Händen. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der

Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

3. BMW zerkratzt, Hattersheim am Main, Schützenstraße, Montag,

01.07.2019, 18:00 Uhr bis 19:24 Uhr

(jn)Am Montagabend wurde in Hattersheim ein Pkw zerkratzt, wobei

ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand. Der graue

BMW parkte ab 18:00 Uhr auf dem Gehweg der Schützenstraße. Als der

Besitzer um 19:24 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, musste er einen

Kratzer an der linken Fahrzeugseite feststellen. Die

Ermittlungsgruppe in Hofheim erbittet sachdienliche Hinweise unter

der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

4. Polizei sucht Einbrecher und findet Drogen, Hochheim am Main,

Nordenstädter Straße, Kriftel, Landesstraße 3011, Montag, 01.07.2019

bis Dienstag, 02.07.2019

(jn)Im Rahmen der „Sommerkampagne 2019“ zur Bekämpfung des

Wohnungseinbruchs haben Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus in

der vergangenen Nacht Verkehrskontrollen durchgeführt und in zwei

Fällen Drogen sichergestellt. Erfahrungsgemäß nutzen Einbrecher die

Urlaubszeit, in der Haus- und Wohnungsbewohner für einen längeren

Zeitraum abwesend sind, für ihre Taten. Zur Verunsicherung

potentieller Straftäter errichtete die Polizei Kontrollstellen auf

der Nordenstädter Straße in Hochheim und auf der Landesstraße 3011

zwischen Kriftel und Hattersheim. Neben der Bekämpfung der

Eigentumskriminalität, überprüften die eingesetzten Beamten auch die

Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern. Hierbei fielen ein

26-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Groß-Gerau sowie ein

23-jähriger Frankfurter auf, die nicht nur von Drogen berauscht am

Steuer ihrer Pkw saßen, sondern auch Drogen bei sich hatten. Beide

Delinquenten wurden zur zuständigen Polizeistation gebracht, von wo

sie nach Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren und einer

Blutentnahme wieder entlassen wurden. Grundsätzlich empfiehlt die

Polizei bei einer längeren Abwesenheit überfüllte Briefkästen zu

vermeiden, die Rollläden geschlossen zu halten und auch keine

Urlaubsbilder in sozialen Netzwerken zu posten. Für weitere

Informationen rund um den Einbruchsschutz sind interessierte Personen

herzlich eingeladen, am Freitag, 19.07.2019 und Samstag, 20.07.2019,

jeweils von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, den Informationsstand der

Polizeidirektion Main-Taunus im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach zu

besuchen. Neben dem Einbruchsschutz wird auch über das Thema

„Sicheres Reisen“ sowie über das traurige Phänomen der Straftaten zum

Nachteil älterer Menschen informiert.

5. Motorradfahrer nach Kollision mit Baustellenfahrzeug

schwerverletzt, Kelkheim (Taunus), Bundesstraße 8, Montag,

01.07.2019, 17:25 Uhr

(jn)Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Königstein ist nach einem

schweren Verkehrsunfall am frühen Montagabend stationär in einer

Klinik aufgenommen worden. Den Ermittlungen an der Unfallstelle

zufolge befuhr der Kradfahrer gegen 17:25 Uhr die B8 aus Richtung

Gagernring kommend in Fahrtrichtung Liederbach. Hier erkannte der

25-Jährige ein Baustellenfahrzeug, welches mit dem Aufstellen von

Absperrmaterial zur Errichtung einer Baustelle beschäftigt war, zu

spät und kollidierte mit dem Heck des Fahrzeuges. Dabei stürzte der

Königsteiner und zog sich schwere Verletzungen zu, die nach einer

ersten notfallmedizinischen Erstbehandlung an der Unfallstelle in

einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Lebensgefahr

besteht nicht. Darüber hinaus entstand an dem Zweirad ein

Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

6. Radfahrer wird übersehen, weicht aus und stürzt, Hofheim am

Taunus, Vincenzstraße, Landesstraße 3011, Montag, 01.07.2019, 18:01

Uhr

(jn)Am Montagabend ereignete sich in Hofheim ein Verkehrsunfall,

infolgedessen ein Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Den

Angaben der Beteiligten zufolge befuhr ein 54 Jahre alter Hofheimer

um 18:01 die Vincenzstraße aus Hattersheim kommend in Fahrtrichtung

Lorsbach. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der 54-jährige

Toyota-Fahrer, nach links auf die abzweigende Landesstraße 3018 in

Richtung Langenhain abzubiegen, wobei er einen entgegenkommenden

Radfahrer übersah. Daraufhin versuchte der 54-jährige Radfahrer aus

Hofheim auszuweichen und eine Kollision mit dem Toyota zu vermeiden.

Er stürzte vom Rad, verletzte sich schwer und wurde von einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo er stationär

aufgenommen wurde. An dem Fahrrad entstand erheblicher Sachschaden.

7. Griff in den Fußraum führt zu schwerem Verkehrsunfall,

Eppstein, Bremthal, Bundesstraße 455, Montag, 01.07.2019, 12:15 Uhr

(jn)Ein Totalschaden in Höhe von über 15.000 Euro ist das Ergebnis

eines durch kurze Unachtsamkeit verursachten Verkehrsunfalles vom

Montagmittag bei Eppstein. Den Angaben des 64-jährigen Fahrers aus

Liederbach zufolge befuhr er gegen 12:15 Uhr die B455 im Bereich des

Eppsteiner Stadtteils Bremthal in Fahrtrichtung Niedernhausen. Hier

habe er kurz in den Fußraum greifen müssen, um einen

heruntergefallenen Gegenstand aufzuheben. Hierbei kam der

Liederbacher nach links von seinem Fahrstreifen ab, überquerte die

Gegenfahrbahn und fuhr die angrenzende Böschung hinab. Letztendlich

kam das Fahrzeug erst in einem Waldstück zum Stehen. Der VW, der

durch den Ausflug ins Grüne komplett zerstört wurde, musste

abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: PD Main-Taunus – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.