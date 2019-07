POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 02.07.2019

Offenbach (ots) – Bereich Main-Kinzig

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des

Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 02.07.2019 Verdacht der

Vergewaltigung – Ermittler bitten um Hinweise – Hanau

(aa) Wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer jungen Frau aus

dem Main-Kinzig-Kreis ermitteln derzeit die Staatsanwaltschaft Hanau

und die Kriminalpolizei und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Nach

derzeitigen Erkenntnissen begab sich die Geschädigte am Samstagabend

(29.06.2019) nach dem Besuch eines Festes am Schlossgarten auf den

Heimweg, auf dem sie möglicherweise bereits beobachtet und verfolgt

wurde. Gegen 22 Uhr sei sie laut ihren Angaben am Nordbahnhof von

zwei Männern angesprochen worden; einer der Männer sei ihr

möglicherweise bekannt gewesen. Die 20 bis 25 Jahre alten Männer

sollen sie dann gegen ihren Willen zu einer Wohnung in die Nordstraße

gebracht und dort vergewaltigt haben. Nach der Tat sei sie am

Freiheitsplatz zu einem Dritten in dessen Wagen eingestiegen, der sie

nach ihrer Schilderung nach Hause gefahren habe. Dieser Mann, der ein

wichtiger Zeuge für die Ermittlungen sein dürfte, ist bislang

unbekannt und wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben

folgende Fragen:

– Wer hat am Samstagabend gegen 22 Uhr Beobachtungen am

Schlossgarten und/oder Nordbahnhof gemacht?

– Wer hat gesehen, wie die junge Frau mit den beiden Männern von

dort aus in Richtung Nordstraße ging?

– Wer hat gesehen, wie die Geschädigte gegen 23 Uhr am

Freiheitsplatz in ein Fahrzeug stieg?

Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer 06181 100-123 zu

erreichen.

Hinweis: Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine

weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

Offenbach, 02.07.2019

