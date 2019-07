POL-OG: Bühl, A 5 – Fahrzeugbrand

Bühl (ots) – Schockiert dürfte ein BMW-Fahrer gewesen sein, dessen

Fahrzeug am Sonntagmittag, unweit der Tank- und Rastanlage Bühl,

während der Fahrt plötzlich Feuer gefangen hatte. Der 58-Jährige

konnte seinen nicht mehr funktionierenden Wagen noch auf das

Tankstellengelände auslaufen lassen, bevor der Motorraum des Wagens

zu brennen begann. Durch Angestellte der Rastanlage konnte ein

Vollbrand bis zum Eintreffen von Einsatzkräften der Feuerwehr Bühl

mittels Handfeuerlöschern verhindert werden. Als Ursache der

Brandentstehung dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer

Defekt an der Bremsleitung in Betracht kommen. Personen wurden nicht

verletzt, der Sachschaden am BMW beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

/gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Offenburg | Publiziert durch presseportal.de.