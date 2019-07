POL-KA: (KA) Philippsburg – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von

geschätzten 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls

Montagnacht auf der Landesstraße 602. Eine 50-Jährige war gegen 22.35

Uhr mit ihrem Pkw von Huttenheim kommend in Richtung Philippsburg

unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Kasernenstraße übersah sie einen

entgegenkommenden 19-jährigen Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß

wurde der 19-Jährige schwer verletzt und nach einer Erstversorgung

vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden

abgeschleppt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die

Fahrbahn nass gereinigt werden.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Karlsruhe | Publiziert durch presseportal.de.